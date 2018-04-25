В Италии родителям придется устанавливать специальные детские автокресла, снабженные системой «антизабывчивость»

Фото pixabay.com

Министр транспорта Паола Де Микели подписала указ, разработанный в целях предотвращения оставления детей в транспортных средствах.

Детские автокресла, снабженные системой, которая напоминает родителям о присутствии ребенка в машине, вскоре станут обязательными в Италии. Данное нововведение давно обсуждалось в Министерстве транспорта, ввиду того, что ежегодно случаются десятки ужасных инцидентов, когда дети, забытые родителями в авто, погибают от термического шока.

Как гласит указ, установка сигнализирующих устройств против оставления в автокреслах детей в возрасте до четырех лет является обязательной. Министр транспорта Паола де Микели подписала новый указ. Обязательство вступит в силу, как только закон будет опубликован в официальной газете в ближайшие дни.

Как поясняет нота Министерства транспорта, это окончательное принятие закона после одобрения его Парламентом, Европейской комиссией и Госсоветом в последние дни.

Принимая во внимание важность этих устройств, направленных на предотвращение таких трагических событий, как те, которые произошли в последние годы, изучаются методы реализации налоговых льгот, предусматриваемых в пользу их покупки.

«На практике, — объяснила Де Микели, — речь идет об автокреслах, оснащенных датчиком, который сигнализирует присутствие ребенка на сидении после закрытия автомобиля, кроме того, система автоматически отправляет сообщение на смартфон матери или отца».

Среди первых, кто представит на рынке автокресла с системой «антизабывчивость» — итальянская компания Chicco, которая сотрудничает с компанией Samsung, поставляющей приложения и датчики.