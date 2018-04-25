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В Италии сократят парламент на 345 депутатов

Фото pixabay.com

Депутаты Италии во вторник, 8 октября, проголосовали за конституционную реформу, предполагающую существенное сокращение числа парламентариев в обеих палатах.

Согласно реформе, общее количество парламентариев в стране уменьшится с 945 до 600. Число депутатов должно сократиться с 630 до 400, сенаторов – с 315 до 200, причем не более пяти мест будет предоставляться пожизненным сенаторам.

Сокращение числа членов парламента было одним из предвыборных обещаний Движения Пять звезд, по мнению которого, подобная мера позволит экономить по 100 млн евро в год и сделает работу парламента более эффективной.

В настоящее время парламент Италии считается одним из самых многочисленных законодательных органов в мире и занимает третье место по этому показателю. Наибольшее количество членов парламента насчитывается в Китае (около 3000 человек), далее следует Великобритания (около 1400 человек).

Ожидается, что новые правила относительно числа парламентариев в Италии смогут начать действовать со следующих парламентских выборов, запланированных на 2023 год.

korrespondent.net
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