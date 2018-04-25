Фото azertag.az

На днях в Италии вручена награда «Дедушка года». Им стал 84-летний житель провинции Ареццо, который каждый день проезжает 60 километров, чтобы отвести слепого сына своего соседа в школу. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт «Италия по-русски».

«За дух солидарности, за преданность, за помощь ближнему, за негаснущее упорство и за то, что он продемонстрировал своим исключительным примером безграничную силу огромного сердца»: Фонд пожилых итальянцев решил наградить Романо Карлетти почетным титулом «Дедушка года». 84-летний Карлетти живет в крошечной деревушке Консума, в муниципалитете Монтеминьяйо (Ареццо), и в течение многих месяцев каждое утро он сопровождал сына своего соседа-македонца Джаффера, слепого шестилетнего ребенка, в школу. Школа находится примерно в 60 километрах от деревни, и ребенок не может добраться до нее без помощи: его отец, лесоруб, не может возить ребенка в школу из-за работы; у матери нет водительских прав, а в школьном автобусе нет места детям-инвалидам.

В мае, после того, как история была рассказана местными СМИ, муниципалитет Пелаго, где находится школа, все же откликнулся и активировал службу сопровождения для Джаффера. Синьор Карлетти прокомментировал новость Corriere Fiorentino: «Это прекрасно, но я буду немного скучать по малышу!». Что касается причин, которые побудили его прийти на помощь ребенку и его семье, он объяснил так: «Я видел этого слепого ребенка, я смотрел на него и мне хотелось плакать. Я думал о том, что возможно он никогда не увидит солнце, луну, звезды, море, красоту этих лесов, лица его маленьких братьев, его родителей. И что-то щелкнуло во мне. Я решил, что должен помочь ему хотя бы пойти в школу, где преподаватели расскажут ему о чудесах нашего мира».

Когда Карлетти узнал о награде, которая была вручена ему по случаю Дня бабушек и дедушек, мужчина объяснил, что считает свой жест не подвигом, а «обязанностью», потому что он позволил ребенку с серьезной инвалидностью не быть изгоем, а посещать школу, как и все остальные дети.