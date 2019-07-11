В Италии выпал град размером с апельсин

В центральной Италии в районе побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство ANSA.
Град выпал в коммуне Пескара, в регионе Абруццо. Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.
Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.
В одной из больниц Пескары при этом из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.
Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.
Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.
От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.
Ранее сообщалось, что Италия разбирается с последствиями урагана на севере страны. На севере Италии после урагана с корнем вырваны деревья, разбиты автомобили, повреждены улицы и здания.korrespondent.net