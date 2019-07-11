В Италии выпал град размером с апельсин

🔊 Воспроизвести

В центральной Италии в районе побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство ANSA.

Град выпал в коммуне Пескара, в регионе Абруццо. Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.

Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

Many people injured, the city is in state of emergency. Here is the glass of my car, broken by these ice bullets…as well as the roof of the university. I could never imagine something like this can happen, surely not here in #Pescara #Italy #ClimateCrisis #ClimateEmergency pic.twitter.com/uKQHQegesa — Piero D'Incecco (@piero_dincecco) July 10, 2019

В одной из больниц Пескары при этом из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.

Grêlons géants ce mercredi à Pescara en #Italie, sur les bords de l'Adriatique. pic.twitter.com/P3gUCyaie6 — Keraunos (@KeraunosObs) July 10, 2019

Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.

Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.

От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.

Ранее сообщалось, что Италия разбирается с последствиями урагана на севере страны. На севере Италии после урагана с корнем вырваны деревья, разбиты автомобили, повреждены улицы и здания.