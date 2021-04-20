В Италии запустили «бесковидный» поезд

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«Российская газета» со ссылкой на сообщение информагентства ANSA пишет, что между Римом и Миланом в Италии начал курсировать так называемый «бесковидный» поезд.

Скоростной поезд был запущен 16 апреля, его пассажирами могут стать только те, кто, помимо билета, предъявит отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Тест следует сделать максимум за 48 часов до поездки. Тестирование можно пройти также в специальной зоне непосредственно на вокзале Рима (в этом случае пассажир должен прибыть на станцию за 50 минут до отправления поезда). Тесты должны делать даже вакцинированные пассажиры.

Составы курсируют без остановок от Рима до Милана и обратно при 50%-й загрузке.

К концу весны — началу лета планируется запустить «бесковидные» поезда из Рима во Флоренцию, Венецию, Неаполь и другие города.