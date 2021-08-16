В Италию за год прибыло по морю почти на 130% больше мигрантов

Число мигрантов, прибывших по морю в Италию за минувший год, возросло на 128% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в ежегодном докладе МВД, сообщает ТАСС.

«Общее число прибывших по морю мигрантов с августа 2020 по июль 2021 года достигает почти 50 тыс. человек, что на 128% больше, чем за тот же период в прошлом году. При этом число несовершеннолетних без сопровождения взрослых увеличилось на 155%», — говорится в докладе.

Как указывает МВД, с 11 марта по 31 июля 2021 года более 700 тыс. человек были оштрафованы в Италии за нарушение антиковидных норм.