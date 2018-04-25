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В итальянских школах будут обучать поведению в соцсетях

Фото pixabay.com

Уроки, посвященные социальным сетям, научат школьников противостоять интернет-опасностям: это новый проект министерства образования Италии.

Министрество образования Италии готовит проект, который научит школьников эффективно защищаться от фальшивых новостей и онлайн-ненавистников.

В старших классах итальянских школ планируется ввести уроки, которые научат учеников сознательно использовать социальные сети, начиная с распознавания фальшивых новостей, и заканчивая киберзапугиванием, которое процветает среди подростков, оставляя неисчислимые психологические травмы и нередко приводит к катастрофам.

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Основные пункты программы обучения уже выделены, и теперь вопрос заключается в том, чтобы включить их в систему и охватить наибольшее число подростков: фактически, именно подростки в возрасте от 13 до 18 лет потенциально наиболее подвержены опасностям сети.

Из исследования, проведенного Римским университетом Сапиенца, выяснилось, что 7 подростков из 10 в возрасте младше 14 лет имеют свой социальный профиль, при этом почти 4 из 10 молодых людей признают, что они лично не знают, по крайней мере, половину своих друзей или подписчиков в социальных сетях, и часто среди этих подписчиков также есть те, кто отправляет им сообщения опасного характера.

italia-ru.com

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