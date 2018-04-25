В итальянских школах будут обучать поведению в соцсетях

Основные пункты программы обучения уже выделены, и теперь вопрос заключается в том, чтобы включить их в систему и охватить наибольшее число подростков: фактически, именно подростки в возрасте от 13 до 18 лет потенциально наиболее подвержены опасностям сети.

Из исследования, проведенного Римским университетом Сапиенца, выяснилось, что 7 подростков из 10 в возрасте младше 14 лет имеют свой социальный профиль, при этом почти 4 из 10 молодых людей признают, что они лично не знают, по крайней мере, половину своих друзей или подписчиков в социальных сетях, и часто среди этих подписчиков также есть те, кто отправляет им сообщения опасного характера.