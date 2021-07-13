В июле COVID-19 выявлен у 32 мигрантов, болеющим не хватает мест в Абромишской больнице

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В июле коронавирус был выявлен у 32 незаконных мигрантов, в Реабилитационной больнице в Абромишкес не хватает мест болеющим мигрантам.

«По данным вчерашнего дня, в июле в целом было 32 случая», – сообщил BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

Иностранцев, у которых выявленCOVID-19, размещают в Абромишской реабилитационной больнице, однако там мест не хватает, поэтому отдельные помещения оборудованы и в Алитусском районе, в школе, находящейся в Веребеяй, где расселяют мигрантов.

«Вчера таких мигрантов в Веребеяй было восемь, их поселили отдельно от других», – сообщил Г. Мишутис.

По его словам, когда от мигрантов заразились пограничники или это произошло в обратном порядке, не было установлено.

Он отметил, что очаги среди уже прибывших в Литву мигрантов не образуются, случаи выявляются в течение первых суток от незаконного пересечения границы, а без отрицательного теста ради безопасности не начинаются процедуры предоставления убежища.

Представитель СОГГЛ также сказал, что все заразившиеся мигранты болеют в легкой форме.

В целом в этом году на участке границы Литвы с Беларусью задержаны 1676 нелегальных мигрантов, этот показатель более чем в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.