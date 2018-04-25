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В июне стартует прокладка трассы GIPL под реками Нерис и Неман

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TOP,Новости,Энергетика

В июне стартует прокладка трассы GIPL под реками Нерис и Неман

Фото lrv.lt

В рамках проекта строительства магистрального газопровода GIPL, который соединит Литву и Польшу, в июне стартует один из наиболее сложных этапов работ — прокладка трассы газопровода под рекой Нерис, а позже — и под Неманом.

Глава компании-оператора газопередающей системы Amber Grid Нямунас Бикнюс говорит, что к работам по горизонтальному бурению под Нерис партнеры приступят в начале июня.

«Бурение, сами работы займут около месяца (…)», — сказал Н. Бикнюс на пресс-конференции во вторник.

По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, строительство газопровода намечается завершить в конце следующего года, как и планировалось.

Фото lrv.lt

«В этом году планируется проложить две трети этого газопровода в Литве. Завершение прокладки газопровода — конец 2021 года. За первые четыре месяца сделано практически вдвое больше работ, чем планировалось», — сказал министр.

По его словам, новый газопровод соединит страны Балтии, Финляндию и Польшу со всей Европой, а также обеспечит и безопасность поставок газа, и конкурентные цены на него, а также появится возможность поставлять газ и в Беларусь, и в Украину, и в другие страны.

Строительство GIPL, протяженность трассы которого в Литве — 165 км, стартовало в начале этого года.

  • Фото lrv.lt
  • Фото lrv.lt
  • Фото lrv.lt
  • Фото lrv.lt

По перемычке GIPL в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши — до 21 тераватт-часа в год, а газовые рынка стран Балтии станут частью единого газового рынка Евросоюза.

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