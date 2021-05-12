В июне в Латвии может начаться вакцинация детей от Covid-19

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Через три недели, в июне, можно будет начинать делать прививки от коронавируса и детям старше 12 лет — такой прогноз в эфире Latvijas Radio высказала председатель Совета по иммунизации, врач-инфектолог Даце Завадска. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.

Правда, вакцинация подростков станет возможной, если вакцины в соответствии с планами зарегистрируют в конце мая, отметила специалист. Тогда производители вакцин собираются завершить клинические исследования и среди детей различных возрастов. Вакцинация более младших детей могла бы стартовать осенью.

«И это обязательно будет возможно и у семейных врачей, и в вакцинационных центрах и стационарах. В свою очередь, для еще более младших детей — например, для вакцины AstraZeneca самый младший возраст, по которому сейчас уже идет третья фаза испытаний, это пять лет. То, что я слышу на международных совещаниях, это что первыми определенно будут подростки и дети школьного возраста. И так мы дойдем до детей помладше. Ну вряд ли это вопрос вакцинации младенцев», — сказала Завадска.

Согласно латвийским основным положениям о вакцинации от Covid-19 и рекомендациям Европейского агентства лекарств, в настоящее время препарат производства Pfizer/BioNTech является в ЕС единственным, рекомендованным для вакцинации лиц до 18 лет, отмечает LETA. Эту вакцину можно колоть начиная с 16 лет, но Латвия этого официально еще не делает.