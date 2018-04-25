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В июне в Литву прибыло вдвое больше людей, чем уехало

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В шестом месяце этого года фиксировалась положительная миграция – в июне в Литву прибыло почти в два раза больше людей, чем уехало, сообщил в четверг Департамент статистики. 

По его данным, в июне прибыло 4206 человек, из них – 2401 гражданин Литвы. В мае количество прибывших составило 3069, в апреле – 3310.

В минувшем месяце из Литвы уехали 2053 человек, из них – 1136 граждан стран. В мае выехавших было 1708, в апреле – 1741.

Старший экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (ЦБ) Томас Шяудвитис сообщил BNS, что в июне потоки миграции граждан Литвы начали нормализоваться, однако они еще выглядят «далеко не так, как в период до пандемии».  

«Количество литовских граждан, возвращающихся в марте-мае значительно сократилось, однако в июне, когда была отменена часть ограничений на поездки, оно опять выросло», – сказал экономист.

«Обычно за месяц уезжали около 2 тыс. литовцев, а в июне их было немногим больше тысячи. Сейчас мало кто решается эмигрировать по причине неизвестности в поиске работы за границей», – сказал он.

Эта ситуация, по его мнению, способствует скорейшему росту уровня безработицы. 

«Например, во время кризиса  2008–2010 годов уровень безработицы понижало то, что люди просто эмигрировали, сейчас это сложнее сделать», – отметил экономист. 

Между тем, количество прибывающих превышает количество уезжающих уже более года, и на это пандемия не повлияла очень значительно. 

По данным Департамента статистки, в прошлом году в Литву прибыли на 10,8 тыс. людей больше, чем уехали: иммигрировали  40,1 тыс., а эмигрировали – 29,3 тыс. человек.

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