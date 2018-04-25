В изоляции из-за коронавируса 10 тыс. жителей Литвы, около 10% – медработники

В изоляции из-за коронавируса в Литве сейчас находятся около 10 тыс. жителей, одна десятая часть, то есть более тысячи, это медработники.

«Если сегодня болеют 912 зарегистрированных лиц, то количество людей, которые вернулись из других стран или бы в контакте с зараженными в Литве, поскольку вирус распространяется, составляет почти 10 тыс. (…) Также среди медработников – около ста пятидесяти заболевших, а тех, у кого был контакт с заболевшими, более тысячи (1,2 тыс.)», – сказала в четверг в интервью радиостанции LRT эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

По ее словам, эти цифры также свидетельствуют о том, что количество выявленных случаев коронавируса может расти.

«Пока рано радоваться. Поскольку другие страны отмечали рост в течение более длительного периода – в течение 12 -15 дней количество заболевших вырастает в два раза, в Литве удвоение мы отмечаем через 9-10 дней. Поэтому пока рано успокаиваться и не соблюдать рекомендуемые карантинные меры», – сказала Д. Размувене.

По данным на утро четверга, в Литве выявлены еще 42 случая коронавируса, общее количество выросло до 955, сообщило Министерство здравоохранения. 15 человек скончались, восемь выздоровели.