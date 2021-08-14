В Израиле будут тестировать на COVID детей с трех лет

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Власти Израиля утвердили новые карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение COVID-штамма Дельта. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Ограничения «зеленого стандарта» будут распространены на новые отрасли, включая бассейны, спортзалы, кинотеатры и крупные торговые центры. Их разрешат посещать здоровым и вакцинированным людям. От его соблюдения освобождены только дети до 3 лет. При этом дети с трех до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный тест, который можно сделать бесплатно, а дети старше 12 лет, не имеющие уважительных причин не делать прививки, должны будут платить за экспресс-тест. Правило вступит в силу с 18 августа.

Также будет возвращен «фиолетовый стандарт» в торговых и коммерческих центрах, заполняемость которых будет вычисляться по формуле: один человек на семь квадратных метров. Это правило не распространяется на магазины площадью менее 100 квадратных метров. Среди основных принципов «фиолетового стандарта» — измерение температуры на входе в здание предприятия, ограничение количества лиц в помещениях, работа постоянными сменами и прочее. Он начнет действовать 16 августа.