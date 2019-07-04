В Израиле бушуют протесты эфиопской общины

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Представители эфиопской общины Израиля собираются выйти на пикет к дому премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Кейсарии в рамках третьего дня протестов из-за гибели 19-летнего репатрианта из Эфиопии Соломона Таки.

Об этом сообщает NEWSru.co.il. Трагедия произошла 30 июня в Кирьят-Хаиме в результате выстрела полицейского, находившегося не при исполнении служебных обязанностей.

Полицейский утверждает, что разнимал драку молодых людей, а те начали кидаться в него камнями. Полицейский выстрелил в землю, но пуля предположительно срикошетила и попала в грудь Таке. Друзья убитого заявляют, что драки не было, а полицейский потребовал от них вывернуть карманы. Один из подростков грубо ответил, и тогда полицейский выхватил пистолет.

По данным израильских СМИ, при вскрытии из тела Таки извлекли пулю, которая с одной стороны была полностью смята. Это, по мнению экспертов, подтверждает версию полицейского о том, что он не целился в юношу. Между тем многие представители эфиопской общины заявляют, что полицейский стрелял, потому что перед ним был темнокожий. Полицейский помещен под домашний арест.

С 1 июня по всему Израилю проходят акции протеста представителей эфиопской общины. Вечером 2 июля манифестации вышли из-под контроля и вылились в массовые беспорядки. Протестующие жгли покрышки и автомобили, кидали камни в полицейских и перекрывали трассы, из-за чего некоторые израильтяне добирались до дома больше шести часов. В Хайфе манифестанты кинули бутылку с зажигательной смесью в отделение полиции.

По итогам второго дня протестов медицинская помощь потребовалась 87 пострадавшим, среди которых 47 полицейских, 26 демонстрантов, девять прохожих и водителей, включая одного журналиста, и один сотрудник пожарной охраны. Демонстранты повредили шесть машин скорой помощи и реанимобилей и четыре мотоцикла парамедиков скорой помощи.

Пострадали в общей сложности 111 сотрудников правоохранительных органов, были задержаны 136 человек. Полиция большую часть времени не вмешивалась в происходящее, за исключением случаев серьезной угрозы жизни и имуществу, и только около 21:00 вторника начала разгонять демонстрантов и освобождать трассы. Открыть дороги удалось только около полуночи. Бездействие полиции привело в отдельных местах к серьезным конфликтам между демонстрантами и застрявшими в пробках водителями.

В районе перекрестка Азриэли в Тель-Авиве толпа едва не линчевала водителя, попытавшегося проехать через блокированный перекресток. В результате водитель и спасавшие его полицейские были ранены, а автомобиль — сожжен. Там же был забросан камнями и металлическими прутьями пожарный автомобиль, пытавшийся потушить подожженную машину. На шоссе Аялон был избит мотоциклист, а его мотоцикл был поврежден. На южном въезде в Ашдод был ранен камнем водитель, попытавшийся прорваться через блокированную демонстрантами трассу.



Нетаньяху выразил соболезнования эфиопской общине, которая «дорога» Израилю, призвал не перекрывать дороги и совместно решать проблемы, соблюдая закон. Полиция получила приказ действовать жестче при подавлении беспорядков.

В среду в соцсетях распространялась информация о возобновлении акций протеста и перекрытии важных трасс по всей стране. Высока вероятность того, что демонстрации пройдут на подъезде к международному аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.