В Израиле началась седьмая волна COVID-19

Как пишет издание The Jerusalem Post, в Израиле набирает обороты седьмая волна COVID-19. В стране вновь открылись коронавирусные отделения в больницах.
Так, накануне в Израиле было выявлено 11 400 заболевших, а за последнюю неделю — 68 000. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 4.3 млн случаев заражения COVID-19, из них 10 900 — скончались.
По данным израильского Минздрава, 91% тяжелобольных — люди в возрасте старше 60 лет, но абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.
Ведомство не настаивает на возвращении масочного режима в помещениях и общественном транспорте, но рекомендуют гражданам носить маски.tourister.ru