В Израиле началась седьмая волна COVID-19

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Как пишет издание The Jerusalem Post, в Израиле набирает обороты седьмая волна COVID-19. В стране вновь открылись коронавирусные отделения в больницах.

Так, накануне в Израиле было выявлено 11 400 заболевших, а за последнюю неделю — 68 000. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 4.3 млн случаев заражения COVID-19, из них 10 900 — скончались.