В Израиле оценили эффект от третьей дозы вакцины от COVID-19

Власти Израиля опубликовали данные Минздрава, касающиеся заболеваемости коронавирусом среди лиц, получивших третью дозу, прививки. Об этом пишет NEWSru.co.il.
Как выяснили медики, из 1,1 млн израильтян, сделавших третью прививку, коронавирус был выявлен у 2790 человек (0,2% от всех привившихся бустерной дозой).
Из низ 187 человек (0,01%) попали с коронавирусом в больницу. У 88 человек (0,008%) болезнь протекала в тяжелой форме.
Основываясь на цифрах, в Минздраве Израиля заявили о высокой эффективности третьей дозы прививки от коронавируса.
Чтобы получить бустерную дозу, с момента второй прививки должно пройти не менее пяти месяцев. Израиль стал первой страной в мире, в которой начали прививки населения третьей дозой вакцины против коронавируса. Сейчас уже 1,2 миллиона человек старше 50 лет там получили бустерную дозу.
Напомним, исследователи из Медицинской школы Duke-NUS и Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer-BioNTech вырабатываются эффективные антитела, способные нейтрализовать не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1, а также другие коронавирусы.korrespondent.net