В Израиле оценили эффект от третьей дозы вакцины от COVID-19

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Власти Израиля опубликовали данные Минздрава, касающиеся заболеваемости коронавирусом среди лиц, получивших третью дозу, прививки. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Как выяснили медики, из 1,1 млн израильтян, сделавших третью прививку, коронавирус был выявлен у 2790 человек (0,2% от всех привившихся бустерной дозой).

Из низ 187 человек (0,01%) попали с коронавирусом в больницу. У 88 человек (0,008%) болезнь протекала в тяжелой форме.