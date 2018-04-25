В Израиле подтвердили, что разведка США знала о коронавирусе еще в ноябре

Разведка США еще в середине ноября прошлого года предупреждала Израиль об угрозе, которую представляет появившийся в Китае новый коронавирус. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на израильские СМИ.

Отмечается, что разведслужбы США знали уже тогда о COVID-19, который охватил китайский город Ухань. Информация была передана в Белый дом, который, по утверждениям израильского телевидения, «не посчитал ее представляющей интерес».

Однако, несмотря на такую позицию администрации Дональда Трампа, разведка решила предупредить своих союзников по НАТО и Израиль.

Еще в ноябре силы обороны Израиля провели первое обсуждение вопроса о последствиях, которые будет иметь проникновение неизвестного инфекционного заболевания в регион, как это скажется на Израиле, на соседях.

Эта информация была доведена до властных структур этой страны и до министерства здравоохранения, но «ничего сделано не было», утверждает телеканал.

На утро пятницы в Израиле, по данным министерства здравоохранения, зафиксировано 12 855 заразившихся COVID-19. За сутки отмечены 264 новых случая. 148 заболевших умерли.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах рассказала, что Национальный центр медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО) предупреждал Белый дом о губительных последствиях коронавируса как для здоровья людей, так и для бизнеса еще в ноябре прошлого года.

Позже Трамп назвал фейком информацию СМИ о том, что разведка доложила ему о возможной опасности в связи со вспышкой в Ухане.