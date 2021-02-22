В Израиле разлив нефтепродуктов грозит экологическим бедствием

По словам экологов, существует угроза попадания нефтепродуктов в грунтовые воды. По оценкам специалистов, на восстановление окружающей среды уйдут десятилетия.

По предварительным данным, разлив произошел несколько дней назад с судна, находившегося вблизи прибрежных вод Израиля. На пляжах страны оказались тонны вещества, напоминающего мазут.