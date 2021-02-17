В Израиле смягчат карантин для COVID-вакцинированных

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Власти Израиля пообещали смягчение карантина, введенного из-за ситуации с коронавирусом. Послабления коснутся граждан, получивших прививки от COVID-19. С 21 февраля они смогут посещать спортивные и культурные мероприятия, пишет The Jerusalem Post.

С ближайшего воскресенья спортивные залы, бассейны, ярмарки, спортивные и культурные мероприятия станут доступными тем, кто получил второй укол вакцины не менее чем неделю назад или уже переболел коронавирусом.