В Израиле третья доза стала обязательной для завершения COVID-вакцинации

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Израиль стал первой страной, где необходима вакцинация бустерной дозой для получения сертификата вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Mail Online.

Отмечается, что тем, кто не получил бустерной дозы COVID-вакцины, запрещается находиться в закрытых помещениях.

Посещать магазины, рестораны, культурные мероприятия и спортзалы можно лишь трижды привитым от коронавируса лицам.

Из-за этого десятки израильтян устроили демонстрации по всей стране.

По состоянию на 3 октября более 60 процентов населения Израиля получили две дозы медсредства производства Pfizer/BioNTech, а почти 3,5 миллиона из 9,3 миллиона израильтян уже получили бустерную вакцинацию.

Как сообщило израильское Министерство здравоохранения, по состоянию на воскресенье, 3 октября, более 70 процентов из 588 активных случаев болезни в израильских больницах фиксируют у невакцинированных пациентов.

Как сообщалось ранее, в Израиле школьников обязали сдавать COVID-тесты.