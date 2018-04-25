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В Израиле ужесточили карантинные меры

Фото Михаила Метцеля/ТАСС. Фото предоставлено Фондом ВАРП

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал несколько указов, вводящих ограничения на передвижение граждан страны из-за распространения  коронавируса. Об этом глава израильского правительства заявил 19 марта в специальном телеобращении. 

«В тяжелые времена я обязан принимать тяжелые решения. Позавчера минздрав издал распоряжение оставаться дома. Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома. Это не просьба, не рекомендация, это указание, которое обязательно к исполнению», − подчеркнул Нетаньяху. 

По его словам, исключение из правил возможно только для определенных групп граждан, занятых на жизнеобеспечивающих производствах. 

«Все остаются дома кроме тех, чья работа разрешена в чрезвычайных ситуациях», − подчеркнул премьер-министр. 

Израильтянам предписано не выходить из дома кроме оговоренного ряда случаев, как то покупка еды и лекарств. Кроме того, согласно указаниям Минздрава, которые теперь приняты в качестве обязательных, запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Нельзя принимать гостей, запрещено собрание более десяти человек, в лифте можно ездить только по одному. 

По последним данным, в Израиле выявили 573 случая заражения коронавирусом. Состояние шести заболевших оценивается как тяжелое, 12 человек выздоровели. Летальных исходов не зарегистрировано.

korrespondent.net

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