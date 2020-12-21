В Израиле ужесточили правила въезда для иностранцев

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Начиная с 20 декабря Израиль ужесточает требования для всех иностранцев, которые приезжают в страну. Для граждан любых стран введено правило двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Уточняется, что карантин не будет распространяться для тех граждан, кто прилетел из стран «зеленой зоны» до 26 декабря.

«Существует альтернатива: анализ на коронавирус по возвращению и еще один — через 9 дней после прибытия. Если оба анализа будут отрицательными, можно будет выйти из карантина после 10 дней», — говорится в сообщении.

Также, отмечается, что в случае со странами, считавшимися до сегодняшнего дня «зелеными», возвращающиеся из них до 26 декабря получат освобождение от карантина.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране получил прививку от коронавируса COVID-19 производства компаний Pfizer и Biontech.

Уже утром 20 декабря в Израиле начата массовая вакцинация граждан. На первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров.