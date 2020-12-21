  • Началась подписка на 2021 год!
default image
В ВОЗ объяснили ситуацию с "британским" COVID-19

Подробнее...
default image
Спецразрешения на прибытие в Литву будут выдавать министры

Подробнее...
default image
В Израиле ужесточили правила въезда для иностранцев

Подробнее...
default image
Г. Науседа: местные власти готовы к вакцинации в отличии от центральной

Подробнее...
default image
М. Дубниковас: ситуация в Великобритании вызывает тревогу

Подробнее...
default image
В ЕС намерены запретить ввоз продуктов животного происхождения

Подробнее...
default image
В праздники синоптики обещают мокрый снег, гололед, на второй день Рождества - снег

Подробнее...
default image
Соединенное Королевство трактуется, как затронутая вирусом страна – министр

Подробнее...
default image
В Беларуси вступил в силу запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска

Подробнее...
default image
На выходных полиция развернула и не пустила более 10 тысяч машин

Подробнее...
default image
Европа отгораживается от Британии - СМИ

Подробнее...
default image
В Литве меняется расписание поездов

Подробнее...
default image
Что известно о новом штамме коронавируса

Подробнее...
правительство
Кабмин Литвы рассмотрит предложения депутатов по бюджету 2021 года

Подробнее...
default image
Авиакомпании отозвали все рейсы между Литвой и Великобританией

Подробнее...
default image
Новый локдаун в Британии может затянуться на месяцы

Подробнее...
default image
И. Шимоните примет участие в заседании Балтийского совета министров

Подробнее...
default image
Европарламент утвердил бюджет-2021

Подробнее...
default image
И. Шимоните обсудила возможность провести саммит НАТО в Литве

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 2130 новых случаев коронавируса, 20 смертей

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы приостановил пассажирские рейсы из Соединенного Королевства

Подробнее...
default image
В список пораженных стран внесли Англию и Уэльс

Подробнее...
default image
Праздники в семейном кругу

Подробнее...
default image
Простой на предприятиях во время карантина

Подробнее...
default image
Режим самоизоляции

Подробнее...
default image
В декабре завершаются выплаты единовременных пособий

Подробнее...
default image
Финансовая помощь бизнесу

Подробнее...
default image
Рождество 2020: праздничный стол - скромнее, но подарки - дороже

Подробнее...
default image
Развитие инфраструктуры города

Подробнее...
водительское удостоверение
Подтверждать личность в Литве будет и водительское удостоверение

Подробнее...
default image
Мошенник под видом звезды спорта

Подробнее...
default image
Подневольный труд

Подробнее...
default image
Вильнюс – лидер в мировом «зеленом» рейтинге

Подробнее...
default image
Д. Крейвис: Балтийским странам продолжает грозить энергетический шантаж

Подробнее...
default image
Названы лауреаты Национальной премии в области культуры

Подробнее...
default image
Хакерская атака с распространением ложных новостей

Подробнее...
default image
Выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались

Подробнее...
default image
В усадьбе – тайник с контрабандой

Подробнее...
default image
Рождество на балконе

Подробнее...
default image
Найт

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Туризм

В Израиле ужесточили правила въезда для иностранцев

Фото pixabay.com

Начиная с 20 декабря Израиль ужесточает требования для всех иностранцев, которые приезжают в страну. Для граждан любых стран введено правило двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Уточняется, что карантин не будет распространяться для тех граждан, кто прилетел из стран «зеленой зоны» до 26 декабря.

«Существует альтернатива: анализ на коронавирус по возвращению и еще один — через 9 дней после прибытия. Если оба анализа будут отрицательными, можно будет выйти из карантина после 10 дней», — говорится в сообщении.

Также, отмечается, что в случае со странами, считавшимися до сегодняшнего дня «зелеными», возвращающиеся из них до 26 декабря получат освобождение от карантина.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране получил прививку от коронавируса COVID-19 производства компаний Pfizer и Biontech. 

Уже утром 20 декабря в Израиле начата массовая вакцинация граждан. На первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.