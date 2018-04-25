В Израиле впервые предъявили обвинение за распространение коронавируса

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Обвинительное заключение предъявлено израильтянину за распространение коронавируса, сообщает радиостанция «Гаалей ЦАХАЛ», передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости.

По информации радиостанции, обвинение предъявлено 24-летнему жителю юга Израиля, который пришел на вечеринку, зная, что он болен коронавирусом. Отмечается, что на вечеринке гости были без масок.

Местные СМИ подчеркивают, что это первое в Израиле обвинение по такому поводу.

В Израиле действуют строгие нормы общенационального карантина. До 14 октября закрыты многие рабочие места, за исключением жизненно важных и непрерывных производств, лишь продовольственные магазины и аптеки продолжают работать, дома можно находиться вместе только членам одной семьи.