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В Израиле впервые предъявили обвинение за распространение коронавируса

Фото pixabay.com

Обвинительное заключение предъявлено израильтянину за распространение коронавируса, сообщает радиостанция «Гаалей ЦАХАЛ», передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости.

По информации радиостанции, обвинение предъявлено 24-летнему жителю юга Израиля, который пришел на вечеринку, зная, что он болен коронавирусом. Отмечается, что на вечеринке гости были без масок.

Местные СМИ подчеркивают, что это первое в Израиле обвинение по такому поводу.

В Израиле действуют строгие нормы общенационального карантина. До 14 октября закрыты многие рабочие места, за исключением жизненно важных и непрерывных производств, лишь продовольственные магазины и аптеки продолжают работать, дома можно находиться вместе только членам одной семьи.

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