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В Израиле зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Фото pixabay.com

В пятницу в Израиле была зарегистрирована первая смерть от коронавируса. В иерусалимской больнице «Шаарей цедек» умер 88-летний мужчина.

Согласно опубликованным ранее данным министерства здравоохранения Израиля на данный момент в стране зарегистрированы 705 заболевших COVID-19. Девять человек в тяжелом состоянии (две пациентки, 91 года и 89 лет, – в критическом), 18 – в состоянии средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 15 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц.

271 заболевших находятся в больницах, 149 в условиях домашнего карантина, 58 получают медицинскую помощь в гостинице, 212 на этапе подготовки к госпитализации или карантину дома/в отеле.

NEWSru.com.il

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