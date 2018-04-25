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TOP,Бизнес,Клайпедский Вестник,Новости

В кабмине – необъявленное заседание о планах «Беларуськалия» и И. Удовицкого в Клайпеде

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Правительство Литвы на закрытом заседании в понедельник обсудило инвестиции белорусского предприятия по производству удобрений «Беларуськалий» и предпринимателя Игоря Удовицкого в две погрузочные компании в Клайпедском порту.

Пресс-атташе премьера Томас Бержинскас подтвердил BNS, что правительство приняло решение по планам Терминала насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas) приобрести акции Nemuno terminalas, но содержание решения комментировать не стал, сославшись на конфиденциальность вопроса.

Это приобретение немного раньше рассмотрела правительственная комиссия, проверяющая сделки предприятий.

Председатель комиссии, вице-канцлер правительства Альминас Мачюлис отказался прокомментировать BNS решение комиссии и правительства.

Он сказал, что позиция правительства будет представлена Терминалу насыпных грузов.

«Оно конфиденциальное, я не могу комментировать. Соответствующая необходимая информация будет представлена Терминалу насыпных грузов, они все получат», – сказал BNS А. Мачюлис в понедельник.

Эти погрузочные компании действуют на территории Клайпедского порта рядом друг с другом, в них обеих больше всего акций принадлежит И. Удовицкому.

По данным Реестрового центра, И. Удовицкому принадлежит 70% акций Терминала насыпных грузов, «Беларуськалию» – 30%.

100% акций Nemuno terminalas через компанию Ferteksos transportas И. Удовицкий контролирует вместе с Ольгой Удовицкой.

Получить комментарии представителей предприятий о планирующейся сделке BNS пока не удалось.

Этот вопрос не значился на открытой повестке дня правительства. В графике премьера Саулюса Сквернялиса указано, что в 10 час. в кабмине состоялось совещание министров.

BNS
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