В Кабуле новые взрывы: десятки жертв

В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что число погибших военнослужащих США выросло до 10. По другим данным, погибли 13 военных и 20 ранены.

По данным афганских СМИ, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 43 человека, 130 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Напомним, что разведки ряда стран НАТО предупреждали о возможности теракта у аэропорта Кабула.