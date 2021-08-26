В Кабуле новые взрывы: десятки жертв

В Кабуле произошло по меньшей мере пять взрывов в четверг, 26 августа, сообщает турецкий телеканал TRT.
По данным Al Arabiya, два взрыва произошли в окрестностях столицы Афганистана.
Точных данных о жертвах и пострадавших нет, но по данным The Wall Street Journal известно уже о 60 погибших.
В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что число погибших военнослужащих США выросло до 10. По другим данным, погибли 13 военных и 20 ранены.
По данным афганских СМИ, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 43 человека, 130 получили ранения.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Напомним, что разведки ряда стран НАТО предупреждали о возможности теракта у аэропорта Кабула.korrespondent.net