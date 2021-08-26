В Кабуле произошел второй взрыв

Возле аэропорта в Кабуле у гостиницы „Baron“ произошел второй взрыв. Во время первого, по предварительным данным, погибли 13 человек.
О втором взрыве, который произошел вскоре после первого сообщает журналистка Лара Селигман на своей странице в Twitter. Она отметила, что эту информацию подтвердили два источника. СМИ сообщают, что он прогремел возле гостиницы, где собирались американцы.
Тем временем, в телеканал Reuters сообщил, что во время первого взрыва погибло не менее 13 человек. По данным Al Jazeera, по меньшей мере 15 человек получили ранения. Телеканал Al Hadath, добавляет, что взрыв произошел рядом с пунктом британских сил.
Позже официальный представитель Талибана сообщил о 13 убитых, в том числе детей, и нескольких военнослужащих «Талибана». А израильские СМИ сообщают о погибших американских военных. Позже СМИ сообщили, что число жертв возросло до 50.
Ранее сообщалось, что по предварительным данным, ответственность за первый взрыв взяли террористы «Исламского государства».
Напомним, США, Британия и Австралия предупредили о угрозе теракта в аэропорту Кабула.korrespondent.net
Погибшие не менее пяти человек и несколько десятков раненых были доставлены в кабульскую больницу после двух взрывов недалеко от аэропорта афганской столицы, сообщил находящийся в клинике фотограф AFP .
Пентагон ранее сообщил, что «двойная атака» возле аэропорта Кабула в столице Афганистана, где проходила крупная международная операция по эвакуации, унесла жизни американцев и мирных жителей.
BNS