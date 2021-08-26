В Кабуле произошел второй взрыв

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Возле аэропорта в Кабуле у гостиницы „Baron“ произошел второй взрыв. Во время первого, по предварительным данным, погибли 13 человек.

О втором взрыве, который произошел вскоре после первого сообщает журналистка Лара Селигман на своей странице в Twitter. Она отметила, что эту информацию подтвердили два источника. СМИ сообщают, что он прогремел возле гостиницы, где собирались американцы.

Тем временем, в телеканал Reuters сообщил, что во время первого взрыва погибло не менее 13 человек. По данным Al Jazeera, по меньшей мере 15 человек получили ранения. Телеканал Al Hadath, добавляет, что взрыв произошел рядом с пунктом британских сил.