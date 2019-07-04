В Калининград — по упрощенной визе

Фото из архива «ЛК»

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В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 15 мая 2019 года № 595, с 1 июля 2019 года граждане Литовской Республики могут посещать Калининградскую область по бесплатной электронной визе.

Об этом российская сторона официально информировала Литву 25 июня. МИД Литвы подтвердил, что получил соответствующую ноту России.

Уже с 1 июля граждане Литвы могут оформлять однократные деловые, гуманитарные и туристические визы в форме электронного документа (электронные визы) для посещения Калининградской области на специализированном сайте http://electronic-visa.kdmid.ru Министерства иностранных дел Российской Федерации.

На состоявшейся пресс-конференции в посольстве России в Литве с участием заведующей Консульским отделом Татьяной Новожиловой и 2-м секретарем посольства Алексеем Воробьевым журналистам подтвердили, что Литва вошла в список 53 иностранных государств, гражданам которых предоставлена возможность посещать Калининградскую область по упрощенному порядку получения визы. В список вошли все страны Евросоюза, а также Бахрейн, Индия, Индонезия, Ирак, Катар, Китай, Тайвань, Северная Корея, Кувейт, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция и Япония. В списке нет Великобритании и США. На США распространяются другие двусторонние соглашения.

«Введение такого облегченного порядка позволит людям ездить по своим личным делам, чаще встречаться со своими родственниками, проживающими на территории Российской Федерации. На мой взгляд, это очень хороший, позитивный шаг для граждан, которые проживают в этих государствах, естественно, для жителей Литвы, Латвии и Эстонии, потому что родственные и дружеские связи, конечно, остаются», – сказала Т. Новожилова.

Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. Больше никаких документов для получения визы не требуется. Паспорт тех, кто едет Калининградскую область, должен действовать еще не менее полугода с даты подачи заявления на получение электронной визы, также необходима медицинская страховка (страховка здоровья).

Электронная виза выдается на срок действия 30 дней начиная с даты выдачи и с разрешенным сроком пребывания по ней на территории Российской Федерации до 8 суток с даты въезда.

Электронные визы для посещения Калининградской области действительны для въезда (и выезда) в Российскую Федерацию через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Калининградской области. Въезд по электронной визе можно осуществить в следующих пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Калининградской области:

– воздушный пункт пропуска «Калининград (Храброво)»;

– морской пункт пропуска «Калининград» (участки в городах Калининград, Балтийск и Светлый);

– автомобильные пункты пропуска «Багратионовск», «Гусев», «Мамоново (Гжехотки»), «Мамоново (Гроново)», «Морское», «Пограничный», «Советск», «Чернышевское»;

– железнодорожные пункты пропуска «Мамоново», «Советск».

Иностранные граждане, получившие электронные визы для посещения Калининградской области, имеют право находиться и передвигаться только в пределах территории Калининградской области. Въезд по электронным визам на остальную территорию России невозможен.

Въехать по одной визе можно будет один раз. Визу рекомендуется распечатать и иметь при себе, однако пограничникам достаточно будет показать ее электронную версию в мобильном телефоне. При возникновении каких-либо сложностей при оформлении визы или при пересечении границы всегда можно обратиться в Консульский отдел посольства РФ, где в индивидуальном порядке сотрудники помогут решить проблему.

На вопрос, что может являться основанием для отказа в визе, Татьяна Новожилова пояснила, что прошение о выдаче виз может быть отклонено или уже выданная виза может быть отозвана, если выяснится, что человек нарушил законы России. При совершении двух административных правонарушений российские правоохранительные органы могут включить человека в так называемый «Стоп-лист». Кроме того, представленные в заявлении ваши сведения должны быть полными и достоверными. Указание любых неправильных сведений, в том числе паспортных данных, может повлечь за собой отказ в выдаче визы или аннулировании уже выданной визы в пункте пропуска через государственную границу РФ.

В настоящее время виза в Россию стоит 35 евро. Если цель поездки не соответствует перечисленным, а это может быть деловая, гуманитарная или туристическая, то тогда необходимо обращаться в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации за получением обычной, не электронной визы.

И еще, транспортные компании могут проверить наличие у иностранного гражданина действительной электронной визы на специальном автоматизированном сайте https://evisacheck.kdmid.ru Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Информация «ЛК», BNS