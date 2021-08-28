В Калининградской области в сентябре состоятся изолированные испытания электросистемы

В Калининградской области России в следующем месяце планируется проведение испытаний электросистемы в изолированном режиме, сообщает литовский оператор электропередающей системы Litgrid.

25 сентября в течение восьмичасовых испытаний Litgrid будет действовать по заранее подготовленному плану, главная цель которого – обеспечить надежность и скоординированную работу электросистемы Литвы с операторами соседних стран.

«В последние году испытания работы Калининграда в изолированном режиме проводятся регулярно, так что это не будет первым таким испытанием. Как и в прежние годы, мы готовимся к этому в соответствии с предусмотренной программой, чтобы быть готовыми к неожиданным ситуациям и помехам», – сказал для пресс-релиза директор Департамента управления системой Litgrid Донатас Мателёнис.