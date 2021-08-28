В Калининградской области в сентябре состоятся изолированные испытания электросистемы

В Калининградской области России в следующем месяце планируется проведение испытаний электросистемы в изолированном режиме, сообщает литовский оператор электропередающей системы Litgrid.
25 сентября в течение восьмичасовых испытаний Litgrid будет действовать по заранее подготовленному плану, главная цель которого – обеспечить надежность и скоординированную работу электросистемы Литвы с операторами соседних стран.
«В последние году испытания работы Калининграда в изолированном режиме проводятся регулярно, так что это не будет первым таким испытанием. Как и в прежние годы, мы готовимся к этому в соответствии с предусмотренной программой, чтобы быть готовыми к неожиданным ситуациям и помехам», – сказал для пресс-релиза директор Департамента управления системой Litgrid Донатас Мателёнис.
Во время испытаний не будет проводиться торговля импортируемой из Калининграда электроэнергией. До этой поры уже было проведено два теста такого рода: первый проведен в 2016 году и продолжался 72 часа, а второй – в сентябре прошлого года, он продолжался 8 часов.
Испытания работы в изолированном режиме намечается проводить в Калининграде ежегодно до отделения стран Балтии от постсоветской системы БРЭЛЛ. Сделать это и синхронизироваться с сетями материковой Европы Литва, Латвия и Эстония намерены в 2025 году.