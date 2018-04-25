В. Камблявичюс: новая фракция сейма получила приглашение в коалицию от Сквярнялиса

Фото BFL/Каролис Каволелис

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Литовский депутат Витаутас Камблявичюс заявил в среду, что создаваемая новая парламентская фракция получила приглашение премьера Саулюса Сквярнялиса присоединиться к правящей коалиции.

«Премьер совершенно конкретно пригласил прийти в коалицию», – сказал журналистам В. Камблявичюс после встречи с премьером в правительстве.

Политик заявил, что к фракции, которую создают четыре бывших члена фракции партии «Порядок и справедливость» (ПС), уже пообещали присоединиться еще четыре депутата, о создании фракции в сейме будет объявлено в четверг.

Новое образование формируется из расколовшейся фракции ПС, некоторых представителей Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) и Смешанной группы сейма.

Во встрече с премьером также приняли участие покидающий фракцию ЛСДТП Альгирдас Буткявичюс, а также Римас Андрикис, который покинул фракцию ПС еще в прошлом году.

По словам В. Камблявичюса, в новую фракцию, кроме упомянутых восьми политиков, попросились еще четыре политика, однако будет рассматриваться вопрос их принятия.

Он не назвал фамилий будущих членов фракции.

Фракция ПС, лишившаяся минимально необходимого количества депутатов, во вторник распалась, ее покинули В. Камблявичюс, Она Валюкявичене, Юозас Имбрасас и Альгимантас Думбрава.

Согласно уставу сейма, создавать фракцию в парламенте могут минимум семь депутатов.

По подписанному в июле соглашению в правящую коалицию входит Литовский союз «крестьян» и «зеленых», ЛСДТП, ПС, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей.

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