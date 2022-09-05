В Канаде двое злоумышленников убили 10 человек

Предварительно, жертвами преступников становились случайные люди, хотя правоохранители не исключают, что часть из них убили целенаправленно.

Уточняется, что нападение произошло в резервации индейцев кри Джеймс Смит Кри Нэйшн (James Smith Сree Nation), а также в деревне Уэлдон.

Полиция подозревает в нападении двух мужчин — Дэмиена и Майлза Сандерсов, им 31 и 30 лет соответственно. Наличие между ними родства и его степень устанавливается. Подозреваемым удалось скрыться и сейчас их ищут. Они могут передвигаться на автомобиле, поэтому полиция выпустила предупреждения для всей территории провинции.

Жителям рекомендуется не приближаться к подозрительным лицам и не подбирать автостопщиков.

Ранее в США полиция штата Нью-Мексико арестовала подозреваемого в серии убийств мусульман в Альбукерке — крупнейшем городе штата.