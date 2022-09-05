В Канаде двое злоумышленников убили 10 человек

Десять человек погибли и пятнадцать госпитализированы с множественными ножевыми ранениями в провинции Саскачеван, Канада.
Глава Королевской канадской конной полиции Саскачевана Ронда Блэкмор допустила, что раненых может быть больше.
Предварительно, жертвами преступников становились случайные люди, хотя правоохранители не исключают, что часть из них убили целенаправленно.
Уточняется, что нападение произошло в резервации индейцев кри Джеймс Смит Кри Нэйшн (James Smith Сree Nation), а также в деревне Уэлдон.
Полиция подозревает в нападении двух мужчин — Дэмиена и Майлза Сандерсов, им 31 и 30 лет соответственно. Наличие между ними родства и его степень устанавливается. Подозреваемым удалось скрыться и сейчас их ищут. Они могут передвигаться на автомобиле, поэтому полиция выпустила предупреждения для всей территории провинции.
Жителям рекомендуется не приближаться к подозрительным лицам и не подбирать автостопщиков.
Ранее в США полиция штата Нью-Мексико арестовала подозреваемого в серии убийств мусульман в Альбукерке — крупнейшем городе штата.korrespondent.net