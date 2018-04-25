В Канаде ограничили использование английского

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В канадской провинции Квебек государственные услуги будут предоставляться исключительно на французском языке. Об этом объявил премьер-министр провинции Франсуа Легольт.

«Если ваши родители ходили в англоязычную школу, то у вас есть определенные права в Квебеке, и мы будем уважать их. Если же вы — новый иммигрант, то мы должны говорить с вами по-французски», — сказал Легольт.

Он добавил, что для обеспечения исполнения этого решения правительству Квебека не нужно вносить законодательные изменения, достаточно применять уже принятые нормы закона №101, которые устанавливают правила использования языков на территории провинции.