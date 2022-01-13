В Канаде провинция вводит налог для невакцинированных

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В провинции Квебек, Канада, введут «налог на здоровье» для тех, кто отказывается от COVID-вакцинации. Об этом сообщает The Guardian.

Премьер-министр Франсуа Лего заявил, что новый «налог» вступит в силу уже в «ближайшие несколько недель». При этом сумма такого налога еще не определена, но она будет значительной. Лего анонсировал более подробную информацию, которая появится позже.

«Около 10% взрослых в Квебеке не привиты, но они составляют около 50% пациентов в палатах интенсивной терапии. Тем, кто откажется получить свои первые дозы в течение ближайших недель, придется заплатить новый взнос на охрану здоровья», — сказал Лего.

По его словам, решение является «вопросом справедливости» перед 90% населения, которые прошли иммунизацию.