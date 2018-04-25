В Канаде запретили гражданам покупать штурмовое оружие

Максимальный тюремный срок в 5 лет можно получить в Канаде за владение штурмовым огнестрельным оружием после вступления в силу соответствующего закона, опубликованного на официальном правительственном сайте.

Соответствующие поправки внесены в канадский уголовный кодекс под регистрационным номером SOR/2020-96 от 1 мая 2020 и касаются 1,5 тысяч видов оружия.

При этом министр общественной безопасности Канады Билл Блэр подчеркнул, что тем, кто уже купил оружие государство даст 2 года амнистии и составит план по его «справедливому» выкупу. Блэр подчеркнул, что многие канадцы купили это оружие легально», и что правительство не хочет создавать ситуацию, когда эти люди автоматически станут преступниками.

При этом от некоторых экспертов по оружию поступает критика. Во-первых, правительству теперь надо изменить действующий с 1995 года Закон об огнестрельном оружии, в котором нет определения штурмового огнестрельного оружия. Во-вторых, есть сомнения в том, что новый закон сильно повысит безопасность граждан.

Отметим, согласно недавнему опросу Ipsos, 52% канадцев, живущих в городах, считают, что всё огнестрельное оружие должно быть вне закона. Погрешность опроса 2,3%. Жители сельской местности не опрашивались.

Нынешний запрет также не распространяется на короткоствольное оружие, которое использовалось в 57% случаях убийства с помощью огнестрельного оружия в 2018 году. Телеканал Global News сообщил, что когда премьер-министра канады Джастина Трюдо спросили об этом, он пообещал заняться короткоствольным оружием в ближайшие месяцы.

Характерно, что трагедия, ускорившая процесс принятия закона — убийство 22 человек из штурмового огнестрельного оружия зубным протезистом Гэбриелом Уортманом 19 апреля 2020 года — вряд ли была бы им предотвращена, так как две штурмовые винтовки и другое оружие были у Уортмана незаконно.