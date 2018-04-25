default image
Может подорожать разрешение на ловлю рыбы

Подробнее...
default image
Первый город в Китае ввел военное положение

Подробнее...
default image
Рейтинг литовского премьера снизился

Подробнее...
default image
Чехия шокирует США новым видом налога

Подробнее...
default image
В прошлом году в Литве было достигнуто максимальное число доноров за период независимости

Подробнее...
default image
Глава Совета ЕС созвал внеочередной саммит по бюджету Евросоюза

Подробнее...
default image
Планируется ужесточить доступность электронных сигарет в Литве

Подробнее...
default image
Дания - наименее коррумпированная страна в мире

Подробнее...
default image
Кому жители доверяют?

Подробнее...
default image
Крупнейший аквапарк Польши откроют в феврале

Подробнее...
default image
Президент с супругой почтили память жертв Холокоста в Польше

Подробнее...
default image
В Каталонии пустующее два года жильё будут считать «свободным»

Подробнее...
default image
Страны готовят эвакуацию своих граждан из Уханя

Подробнее...
default image
Делегация Литвы хочет блокировать полномочия представителей России в ПАСЕ

Подробнее...
default image
Из-за угрозы коронавируса МИД рекомендует литовцам временно отказаться от поездок в Китай

Подробнее...
default image
В немецкой армии обнаружили правых экстремистов

Подробнее...
default image
За год "аграрии" потеряли почти треть избирателей

Подробнее...
default image
Президент Эстонии заявила о недопустимости отрицания Холокоста

Подробнее...
default image
Закончилась очистка загрязненной воды, накопленной в Алитусе

Подробнее...
default image
ЕС добивается права применять санкции к Британии при нарушении условий торговли

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

В Каталонии пустующее два года жильё будут считать «свободным»

  • Фото pixabay.com

Новые изменения в законе о жилой недвижимости вводит правительство Каталонии. Женералитат одобрил нововведения, касающиеся «свободного жилья».

Теперь таковым принято считать квартиры и дома, пустующие более двух лет без юридических оснований.

Правительство внесло изменения в закон, позволяющий в экстренном порядке улучшать жилищные условия, меняя статус определённых объектов недвижимости. Под «юридическими основаниями» подразумевается переезд из-за смены места работы и длительные командировки, вынужденное переселение из деревень в большие города, другие варианты вынужденного переселения, выселение в рамках судебного разбирательства и т.д.

При этом подчёркивается, что самопроизвольный захват квартир и целых зданий не лишает их статуса «свободных». То есть даже в этом случае такие объекты будут считаться пустующими.

реклама

Noticia.ru

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600