В Каталонии жгли портреты короля Испании, протестуя против его визита

Тысячи жителей Барселоны протестуют против приезда испанского монарха в Каталонию.

На улицах Барселоны в понедельник, 4 ноября, прошла многотысячная демонстрация противников визита короля Испании Филиппа VI в Каталонию. Митингующие, в частности, жгли портреты монарха, сообщает ВВС.

«Протестующие разожгли огонь на одной из главных улиц, где сожгли фотографии короля. Некоторые стучали по кухонным горшкам и скандировали: «В Каталонии нет короля!», — говорится в сообщении.

Новая волна протестов в Каталонии продолжается с октября этого года, когда одного из лидеров каталонских сепаратистов Ориоля Жункераса приговорили к 13 годам тюрьмы.