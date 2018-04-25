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В Каталонии жгли портреты короля Испании, протестуя против его визита

Photo by Cancillería del Perú on Foter.com / CC BY-SA

Тысячи жителей Барселоны протестуют против приезда испанского монарха в Каталонию.

На улицах Барселоны в понедельник, 4 ноября, прошла многотысячная демонстрация противников визита короля Испании Филиппа VI в Каталонию. Митингующие, в частности, жгли портреты монарха, сообщает ВВС.

«Протестующие разожгли огонь на одной из главных улиц, где сожгли фотографии короля. Некоторые стучали по кухонным горшкам и скандировали: «В Каталонии нет короля!», — говорится в сообщении.

Новая волна протестов в Каталонии продолжается с октября этого года, когда одного из лидеров каталонских сепаратистов Ориоля Жункераса приговорили к 13 годам тюрьмы.

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10 ноября в Испании состоятся досрочные выборы в парламент, направленные на выход из политического кризиса, возникшего после выборов в апреле 2019 года. Это будут уже четвертые выборы в стране за последние четыре года.

В понедельник к протестам каталонских демонстрантов присоединились члены трех основных сепаратистских партий региона. Каталонская администрация, возглавляемая сепаратистами, призвала всех участников демонстраций сохранять сдержанность.

В противоположность митингам сторонников независимости, региональные лидеры партий, которые хотят сохранить единство с Испанией, провели собственные публичные мероприятия, однако собрали в разы меньше участников.

korrespondent.net

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