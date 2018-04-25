В Катаре начали устанавливать кондиционеры на улицах

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В Катаре, где прошлым летом температура воздуха достигала 46 градусов по Цельсию, в сентябре начали устанавливать кондиционеры на улицах и открытых торговых площадках.

Издание Le Parisien пишет, что кондиционеры уже установлены на одном из стадионов, который примет в 2022 году Чемпионат мира по футболу. На стадионе «А-Жануб», рассчитанном на 40 тысяч человек, кондиционированный воздух будет поступать из-под зрительских сидений, на уровне лодыжек. Вентиляционные отверстия размером с футбольный мяч закрыты резными решетками.

Кондиционеры также устанавливаются вдоль тротуаров, на открытых рынках и торговых центрах.