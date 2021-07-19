В Катаре состоялись межафганские переговоры

Фото pixabay.com

Власти Афганистана и провели в Катаре переговоры с радикальным движением «Талибан», сообщает Tolo News.

Как сообщается, стороны договорились о сотрудничестве по вопросу доставки гуманитарной помощи населению, а также обязались беречь гражданскую инфраструктуру.

В заявлении также говорится о стремлении избежать гибели мирных жителей в ходе боевых действий.

Обе стороны согласились продолжать переговоры о мирном урегулировании афганского конфликта.

Ранее в «Талибане» заявили, что прекращение огня в Афганистане возможно только после согласования дорожной карты политического урегулирования.

Напомним, на фоне вывода из Афганистана войск НАТО талибы проводят масштабное наступление и смогли взять под контроль обширные территории страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани обещает, что «Талибан» будет побежден в течение трех месяцев.