В Катаре состоялись межафганские переговоры

Власти Афганистана и провели в Катаре переговоры с радикальным движением «Талибан», сообщает Tolo News.
Как сообщается, стороны договорились о сотрудничестве по вопросу доставки гуманитарной помощи населению, а также обязались беречь гражданскую инфраструктуру.
В заявлении также говорится о стремлении избежать гибели мирных жителей в ходе боевых действий.
Обе стороны согласились продолжать переговоры о мирном урегулировании афганского конфликта.
Ранее в «Талибане» заявили, что прекращение огня в Афганистане возможно только после согласования дорожной карты политического урегулирования.
Напомним, на фоне вывода из Афганистана войск НАТО талибы проводят масштабное наступление и смогли взять под контроль обширные территории страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани обещает, что «Талибан» будет побежден в течение трех месяцев.