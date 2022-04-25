В Катовице открылся XIV Европейский экономический конгресс

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Последствия российского военного вторжения в Украину и поддержка беженцев – это основные темы XIV Европейского экономического конгресса, который начался сегодня в польском городе Катовице. На самом крупнейшем бизнес-форуме Центральной и Восточной Европы в течение трех дней политики, представители делового мира и науки будут обсуждать важнейшие экономические темы, сообщает polskieradio.pl

Организатор Конгресса Войцех Кусьпик подчеркнул, что после начала войны, которую развязала Российская Федерация против Украины, была изменена повестка дня мероприятия, и его новой миссией стала всесторонняя помощь украинскому государству.

«Изменения, которые принесла война, мы видим во всех сферах жизни: в международных отношениях, в структуре безопасности, энергетике и сырьевой отрасли, логистике и торговле. Они также отражаются на издержках деятельности, на затратах на жизнь, на поведении потребителей и на принимаемых ежедневно решениях. Интерес к Конгрессу в этом году подтверждает то, что мы нуждаемся в непосредственном разговоре», — отметил Кусьпик.

В свою очередь мэр Катовице Марцин Крупа на открытии Конгресса подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации необходимо изменить прежние планы на будущее. Организаторы запланировали более 150 дебатов и дискуссий с участием более 900 экспертов.