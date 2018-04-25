В Каунас из Германии прибыл 61 пассажир, их здоровье проверяется

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Ранним утром в среду из Франкфурта-на- Одере в Каунас прибыл поезд, который доставил литовцев, белорусов, украинцев и латыша, застрявших на границе Германии и Польши.

«Поезд прибыл в 5 часов 30 минут. Все прошло хорошо», – сообщил BNS гендиректор компании пассажирских перевозок LG keleiviams Линас Баужис. Эта компания ходит в группу госпредприятий Lietuvos gelezinkeliai.

Эти поездом из Германии прибыл 61 человек, из них – 35 граждан Литвы.

По словам Л. Баужиса, пассажиров в Каунасе встретили специалисты общественного здоровья, которые проводят проверку здоровья пассажиров. Их сопровождают в автобус.