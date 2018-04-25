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TOP,Новости,Регионы

В Каунасе будет построена крупнейшая в стране больница для животных

Фото pixabay.com

В Каунасе будет построена больница для домашних питомцев и экзотических животных. Больница появится на участке в три гектара, который Национальная земельная служба при Министерстве сельского хозяйства передала Литовскому университету наук о здоровье на 99-лет.

Общая площадь здания больницы составит более 5 тысяч кв. Метров. В больнице помимо терапевтического, хирургического, онкологического, акушерского и других основных отделений также будет действовать клиника для экзотических животных, ветеринарная аптека, круглосуточный центр донорства крови животных, реабилитационный центр для животных, в котором будут предоставляться услуги физиотерапии, гидротерапии, иглоукалывания, лазерного лечения.

По словам доктора наук ветеринарногоа факультет Бируте Карвялене, будущая больница будет отвечать высоким технологическим требованиям и требованиям биобезопасности. Больница будет приспособлена не только для практической ветеринарной деятельности, в ней смогут углубить свои знания студенты, изучающие ветеринарную медицину.

l24.lt

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