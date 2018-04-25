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Спорт

В Каунасе — олимпийский квалификационный турнир

Фото www.pixabay.com

Каунас станет одним из четырех городов, которые летом будущего года примут олимпийские квалификационные турниры и где определятся последние четыре участника мужского баскетбольного турнира на Играх-2020 в Токио.

Помимо Каунаса право принять три других отборочных турнира получили: канадская Виктория, хорватский Сплит и столица Сербии – Белград. Турниры пройдут с 23 по 28 июня, за месяц до начала Олимпийских игр – 2020. В каждой из четырех отборочных групп соберутся по шесть команд, и только победители получат олимпийские путевки.

Домашние стены должны помочь сборной Литвы в борьбе за первое место, но победы это отнюдь не гарантирует. Чтобы турнир состоялся именно в Каунасе, Литовской федерации баскетбола придется раскошелиться на сумму порядка трех миллионов евро (взнос ФИБА плюс организационные расходы на проведение соревнований).

Всего в олимпийском отборе примут участие 24 команды: помимо хозяев квалификационных турниров (Литвы, Канады, Сербии и Хорватии) за олимпийские путевки поборются Ангола, Бразилия, Китай, Чехия, Доминиканская Республика, Германия, Греция, Италия, Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Польша, Пуэрто-Рико, Россия, Сенегал, Словения, Тунис, Турция, Уругвай, Венесуэла. Жеребьевка подгрупп состоялась 27 ноября, и их составы будут сбалансированы.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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