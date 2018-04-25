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В Каунасе открыта скульптура в память о Т. Сугихаре

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В субботу во втором по величине городе Литвы Каунасе была открыта скульптура в память о японском дипломате Тиуинэ Сугихаре, выданных им в Каунасе виз тысячам евреев, бежавшим в годы Второй мировой войны.  

«Я рад возможности заявить, что сегодня японский дипломат Тиюнэ  Сугихара возвращается в Каунас и в Литву. Сегодня мы открываем в Каунасе памятник человек, чей гуманизм и смелость давно стали путеводной звездой нашей жизни», – заявил президент на церемонии.

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Он обратил внимание на тот путь, которые прошла Литва со времен Второй мировой войны и подчеркнул важность не безразличия к чужой боли. 

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«Мы стали более чувствительны к правам и свободам человека, сегодня важно преодолеть не только пандемию, но и прочие угрозы, с которыми сталкиваются люди. Мы обязаны обезвредить не только коронавирус, но и вирусы антисемитизма, национальной, расовой, религиозной ненависти (…) В мире все меньше далеких народов, не должно быть чужой боли», – сказал руководитель страны.

Он также с удовлетворением отметил, что «память и моральное наследие» Т. Сугихары объединяет Литву с Японией, Израилем, США, и другими странами, которым близки ценности гуманизма.

Дружбу Японии и  Литвы акцентировал и председатель Палаты представителей Японии Тадамори Ошима, его приветственное слово зачитал посол этой страны в Литве Широ Ямасаки. 

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

«В экстремальных обстоятельствах – когда нацисты осуществляли геноцид евреев, Туинэ Сугихара слушал голос своей совести и совершил смелый гуманистический поступок. На самом деле важно то, что современные люди Литвы и Японии могут вместе вспомнить и отдать дань памяти этой гуманистической деятельности», – отметил лидер японского парламента. 

«Это доказывает, что обе страны разделяют универсальные ценности, такие, как демократия, верховенство права, уважение к правам человека», – подчеркнул он.

Т. Ошима выразил сожаление в связи с тем, что по причине ситуации с коронавирусом он е сможет прибыть в Литву, однако сказал, что отметит это событие в Японии.

Открытая скульптура изображает журавлей в форме оригами, которые собравшись вкруг стремятся в небо. У основания статуи изображена печать Т. Сугихары и слова, воплощающие деятельность японского консула «Спася одну жизнь, спасаешь целый мир», выгравированные на литовском, японском, английском языках и на идиш.  

Сейм Литвы объявил 2020 год годом Т. Сугихары, в честь 80-летия со времени его дипломатической службы в Каунасе и 120-ой годовщине со дня рождения.

Т. Сугихара был японским военным и дипломатов, в 1939–1940 годах он работал консулом Японии во временной столице Литвы городе Каунасе.

Тогда в Каунасе скопилось много беженцев из Польши, в том числе и евреев. Т. Сугихара несколько раз запрашивал у Министерства иностранных дел Японии, может ли он выдавать беженцам японские визы. После получения отказа он по своей инициативе выдал несколько тысяч японских транзитных виз, для проезда через Японию в третьи страны. Этим он спас жизнь тысячам евреев.

Он рисковал не только карьерой, но и жизнями членов своей семьи, выдавая визы, которые позволяли подвергавшимся преследованиям евреям безопасно добраться до Японии. 

Как свидетельствуют данные Центрального архива Литвы, когда началась вторая мировая война, в Литве в качестве беженцев оказались около 12 тыс. польских евреев. Япония выдвигала жесткие требования на выдачу транзитных виз, включая обязательство обладания достаточными средствами к проживанию — большинство еврейских беженцев не отвечали этим требованиям. Невзирая на это, Т. Сугихара только в июле-августе 1940 года выдал почти  2,2 тыс. виз, написанных от руки. 

После войны Т. Сугихара был вынужден уйти с дипломатической службы и работал в различных торговых компаниях.

Т. Сугихара умер в 1986 году в Японии.

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