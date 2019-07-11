В Каунасе – ремонтные работы

Фото BFL/Томаса Урбелениса

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С 25 июня на четыре недели с целью ремонта закрыт мост Витаутаса Великого, или мост Алексотаса, и подъездные пути к нему. Подрядчики, осуществляющие ремонтные работы, заранее приносят свои извинения всем жителям и гостям Каунаса за доставленные неудобства.

По словам специалистов, ремонтные работы лучше всего осуществлять летом, когда многие уезжают в отпуск и активное автомобильное движение в городе идет на спад. Они также подчеркнули, что если бы разрешили ездить по мосту во время ремонтных работ, то сами работы растянулись бы до осени.

На время восстановительных работ будут оборудованы дополнительные полосы движения, которые заметно улучшат сообщения как с центром города, так и в обратную сторону. На мосту будут обновлены перила, а в пешеходной и проезжей частях будут заделаны трещины.

Не оставят без внимания и ул. Вейверю, часть которой будет заасфальтирована по-новому. По словам специалистов, на время ремонта в центр Каунаса и в район Алексотаса можно будет попасть, проехав по мостам Чюрлениса или Радзинауско.

Для каунасцев, которые пользуются общественным транспортом, на время ремонта частично изменится маршрут 6, 6А, 18 и 42 автобусов. Эти автобусы не будут останавливаться на остановках “Музыкальный театр” и “Проспект короля Миндаугаса”. Ожидать данного транспорта придется на остановке «Симоно Дауканто». Более подробную информацию об измененных маршрутах можно найти на странице stops.lt/kaunas.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ