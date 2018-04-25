В Каунасе в Нерис попали нефтепродукты

Вторая по величине река Литвы Нерис, которую в Беларуси называют Вилией, на протяжении 5 км в черте города Каунаса в субботу была загрязнена нефтепродуктами.
«Загрязнен участок реки протяженностью 5 км. Какое количество нефтепродуктов (предположительно, это дизельное топливо) попало в реку, пока уточнить сложно», — сказал в эфире радио дежурный противопожарно-спасательного департамента.
По его словам, прибывшие на место специалисты нашли трубу, по которой вместе с коммунальными сбросами в реку попали нефтепродукты. Дальнейшее загрязнение остановлено. Для нейтрализации используются химические средства, установлены ограждения.
По предварительной версии, загрязнение могло произойти с находящейся неподалеку от места ЧП автозаправочной станции.
Специалисты не исключают, что нефтепродукты успели попасть в Неман, в который впадает Нерис.belta.by
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę