В Каунасе в Нерис попали нефтепродукты

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Вторая по величине река Литвы Нерис, которую в Беларуси называют Вилией, на протяжении 5 км в черте города Каунаса в субботу была загрязнена нефтепродуктами.

«Загрязнен участок реки протяженностью 5 км. Какое количество нефтепродуктов (предположительно, это дизельное топливо) попало в реку, пока уточнить сложно», — сказал в эфире радио дежурный противопожарно-спасательного департамента.

По его словам, прибывшие на место специалисты нашли трубу, по которой вместе с коммунальными сбросами в реку попали нефтепродукты. Дальнейшее загрязнение остановлено. Для нейтрализации используются химические средства, установлены ограждения.

По предварительной версии, загрязнение могло произойти с находящейся неподалеку от места ЧП автозаправочной станции.