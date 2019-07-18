В Казахстан отправились участники экспедиции «Миссия – Сибирь»

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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В среду на Вильнюсском железнодорожном вокзале состоялись торжественные проводы участников «Миссии – Сибирь» в Казахстан.

«Отрадно видеть еще одну группу. Мы провожаем, как в космос. Ну не в космос, на землю. Возможно не в родную, но очень близкую. Каждый год мы собираемся здесь, у меня есть повод участвовать уже в седьмых проводах», – сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он вручил участникам экспедиции приборы, считающие шаги.

Ранее эти экспедиции ездили в Россию, но эта страна второй год подряд отказывает участникам «Миссии – Сибирь» в разрешении въехать на ее территорию, чтобы привести в порядок захоронения литовских ссыльных и политзаключенных, поэтому, как и в прошлом году, они едут в Казахстан.

Участвовавший в проводах спикер сейма Викторас Пранцкетис подарил молодым людям литовский флаг и попросил передать его литовцам, живущим в Казахстане.

В десятидневную экспедицию отправляется шестнадцать участников.

Как сообщила BNS руководитель экспедиции Айсте Эйдукайтите, этот год осбенен тем, что участники миссии везут с собой крест, сделанный бывшим ссыльным.

Участники экспедиции будут искать могилы литовцев, постараются связаться с все еще проживающими там соотечественниками, посетят заброшенные советские лагеря и оставят там памятные знаки.

«Захоронения там можно считать сотнями, их очень много. В прошлом году команде удалось найти 200 могил литовцев, надеемся, что в этом году цифра будет не меньше», – сказала руководитель экспедиции.

«Похоже, что в Караганде ожидается сильная жара, но команда готова ко всему», – добавила она.

Проект «Миссия – Сибирь» проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста кладбищ.

В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было отправлено около 280 тысяч человек.