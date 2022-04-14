В Казахстане отказались от военного парада на День победы

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Казахстан отказался от проведения военного парада на День победы 9 мая в этом году. Причины такого решения не сообщаются. Об этом пишет издание Власть со ссылкой на решение министерства обороны.

«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что в стране военный парад 9 Мая не проводился в 2020 и 2021 году из-за пандемии COVID-19. А торжественный парад по случаю Дня защитника отечества 7 мая не проводится с 2019 года.