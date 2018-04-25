В Казахстане отменили смертную казнь

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Казахстан присоединился к протоколу об отмене смертной казни, который является частью международного пакта ООН о гражданских и политических правах человека. Об этом сообщил МИД Казахстана.

Документ подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Данное решение стало продолжением курса страны на гуманизацию уголовного законодательства, заявил днем ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии ООН.

Мораторий на применение смертной казни в Казахстане был введен указом президента Нурсултана Назарбаева в 2003 году.