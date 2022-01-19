В Казахстане отменят пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

В Казахстане готовят отмену пожизненного председательства первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. Соответствующий проект закона на пленарном заседании в среду, 19 января, одобрил мажилис (нижняя палата парламента) страны, сообщил депутат Канат Нуров на странице в Facebook.

«Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее Народа Казахстана и Совете Безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении мажилиса. В сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы о Первом президенте РК — Ел Басы, Об Ассамблее Народа Казахстана и О Совете Безопасности РК в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту Казахстана — по должности, а не по личности», — написал Нуров.

В пресс-службе мажилиса парламента Казахстана уточнили, что указанные поправки были в одобренном в среду палатой законопроекте О внесении изменения в закон О политических партиях.