В Казахстане подтвердили поддержку территориальной целостности Украины

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Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает Крым российским и будет придерживаться решений ООН в этих вопросах, заявил изданию Euractiv первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

«Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на ее стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем выполнять только те решения, которые приняты на уровне Организации Объединенных Наций», — сказал он.

«Действительно, Казахстан является членом и Евразийского экономического союза, и Организации Договора о коллективной безопасности, следовательно, мы являемся членами и экономического, и военного союзов с Россией. Но положения договоров не распространяются на этот конкретный случай, — отметил он.